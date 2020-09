Karsdorp, l’esubero diventa titolare. Fonseca e Smalling, filo sempre diretto

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Nelle ultime due settimane era stato ceduto prima all’Atalanta e poi al Genoa. All’esordio di campionato, stasera a Verona, nella formazione della Roma ci sarà un titolare a sorpresa: Rick Karsdorp. L’esterno destro olandese, già “idolo” dei tifosi giallorossi che lo ringraziano per aver fatto saltare l’arrivo nella Capitale di De Sciglio, è pronto a giocarsi la sua chance. Il suo arrivo nelle intenzioni di Monchi avrebbe dovuto risolvere il problema atavico del terzino destro: preso dal Feyenoord per 14 milioni (più 5 di bonus). Solo pochi giorni fa la sua esperienza romanista sembrava definitivamente chiusa, poi il dietrofront, dovuto anche alla possibilità di essere un titolare fisso. Per una conferma a sorpresa, c’è un ritorno che sembrava scontato ma non si è ancora concretizzato: quello di Chris Smalling. Manchester United permettendo.