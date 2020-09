Karsdorp, la Roma riflette

Il Corriere Dello Sport (G.Marota) – L’esubero che diventa risorsa. Rick Karsdorp ieri a Frosinone ha giocato la seconda amichevole da titolare, segnando il gol che ha sbloccato l’incontro. Fonseca cerca di interpretare i segnali prima di dare il via libera alla sua cessione, che soltanto pochi giorni fa sembrava scontata. Così come è avvenuto con Bruno Peres, anche l’olandese è stato considerato un peso poco utile, ma se la resurrezione del brasiliano è stata certificata in partite ufficiali, quella dell’olandese per adesso può contare solo sulla prova delle amichevoli. La Roma non ha ancora tolto dal mercato il ragazzo e a fronte di un’offerta concreta (7 milioni la valutazione) difficilmente direbbe di no alla cessione. Intanto, però, Karsdorp è il titolare della fascia destra. La lacerazione del menisco, la rottura del legamento crociato e il guaio al bicipite femorale, insieme ad una serie di ricadute, hanno sempre condizionato il suo rendimento in giallorosso. Lecito chiedersi se sia ancora utile alla causa, a Trigoria le riflessioni sono in corso. Pareva fatta con l’Atalanta, mentre ora c’è forte l’interesse del Genoa. Fonseca ha fatto presente che c’è penuria di terzini, starà alla proprietà decidere se andarlo a cercare sul mercato o valorizzare chi fa già parte del gruppo.