Karsdorp: “Il Vitesse ha dimostrato il proprio valore contro il Tottenham e il Rennes”

Pagine Romaniste – Rick Karsdorp, difensore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Vitesse. Queste le sue parole:

Segui il calcio olandese?

Giocando ogni tre giorni non è facile. Tengo d’occhio sempre però. Il Vitesse ha dimostrato il proprio valore contro il Tottenham e il Rennes.

Com’è lavorare con Mourinho?

Va molto bene. Sto giocando quasi sempre da titolare. Il mister ci chiede il massimo e questo si percepisce appena si entra a Trigoria. Ha una grande carica. Il mister ci ha caricato qualche partita fa quando eravamo sotto di due gol. La vita a Roma procede bene.

Quanto è importante la Conference?

Dobbiamo provare a vincerla. Dobbiamo centrare i nostri obiettivi che sono il quarto posto e andare avanti qui.

Il campo?

Ho dato una piccola occhiata ma le condizioni non sono buone.

Hai raggiunto un livello alto di rendimento. State crescendo tutti?

Non so ancora se giocherò titolare. E’ normale avere degli alti e bassi, è capitato anche a me in questa stagione. Un bilancio lo faremo alla fine. Ora inseguiamo i nostri obiettivi fino alla fine della stagione.

Qualche dettaglio su Mourinho?

E’ molto esigente che ti fa rendere al massimo. Per tanti versi è diverso dagli altri. A volte addirittura sulla linea laterale corre insieme a me (ride, ndr).