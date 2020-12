Karsdorp: “Era importante reagire e vincere. Dobbiamo continuare così”

Il terzino della Roma Rick Kardsorp ha parlato al termina della vittoria per 3-2 contro il Cagliari. Queste le sue parole:

Leggi anche: Villar: “Abbiamo fatto una buona partita anche se abbiamo sofferto un po’ per il mio rigore”

KARSDORP A ROMA TV

Partita importante per la Roma che si è ripresa dopo Bergamo…

Una vittoria importante e soprattutto la reazione. Avevamo consapevolezza della cattiva prestazione di Bergamo. Era importante vincere, non conta come. La squadra ha lottato, abbiamo combattuto l’uno per l’altro e abbiamo vinto 3-2.

Molto bello il tuo strappo per il gol del 2-1…

Lo strappo in velocità è una mia qualità. Voglio ringraziare però Ibanez per il passaggio senza il quale l’azione non sarebbe nata. Sono riuscito a servire Edin per questo gol importantissimo.

Ora le feste, poi con la Samp i tifosi vogliono una Roma come stasera…

Oggi a dirla tutta la squadra non ha giocato benissimo soprattutto nel secondo tempo. Dobbiamo giocare meglio. L’importante però era reagire dopo Bergamo e vincere subito.

KARSDORP A DAZN

Serviva una reazione importante dopo l’Atalanta che sembra essere arrivata…

Contro l’Atalanta avevamo disputato un ottimo primo tempo, purtroppo nel secondo le cose erano andate male. L’importante era reagire oggi ed i tre punti.

Titolarità nelle gerarchie di Fonseca. Stai benissimo dal punto di vista fisico: tre assist in campionato…

Credo di essere a quattro assist (ride, ndr). Come ho detto prima, l’importante è vincere e l’abbiamo fatto. È chiaro che per un giocatore più gioca e più prende fiducia e fa meglio. Era quello di cui avevamo bisogno.

2020 chiuso al terzo posto. Dove dovete fare ancora uno stacco per alzare l’asticella e confermarvi sempre?

Si deve vincere ogni partita. È facile da dire, ma è difficile farlo. Prima di tutto abbiamo avuto una grande reazione. Ora dobbiamo continuare così. Adesso avremo dei giorni di riposo di cui abbiamo bisogno, poi saremo pronti a ripartire dopo Natale.