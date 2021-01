Rick Karsdorp, difensore della Roma, è stato intervistato durante il pre-partita di Lazio-Roma. Queste le sue parole:

KARSDORP A SKY SPORT

“Adesso gioco, negli ultimi anni non giocavo quindi è facile dire che questo è il periodo migliore per me qui, ma non sono ancora dove vorrei essere. Devo migliorare, soprattutto in fase offensiva ma ogni partita miglioro“.