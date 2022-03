Karsdorp: “Con Abraham intesa perfetta. Vogliamo vincere la Conference League”

Dopo un inizio un po’ difficile Rick Karsdorp si è preso la fascia destra a suon di ottime prestazioni. Il terzino olandese ha rilasciato un’intervista a Sky Sport alla vigilia del match contro la Sampdoria. Questo uno stralcio delle sue parole:

Il derby?

Dobbiamo ripartire dal derby perché è stata la nostra miglior partita dell’anno.

Abraham?

È un attaccante speciale, i miei quattro assist per lui sono destinati a salire perché abbiamo un’intesa perfetta.

Conference League?

Vogliamo lottare per vincerla e comunque siamo ancora in corsa per il quarto posto.