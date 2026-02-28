Sale l’attesa per Roma-Juventus, un confronto che pesa tantissimo nella corsa agli obiettivi stagionali di entrambe. Alla vigilia del match dell’Olimpico ha parlato Pierre Kalulu, che ha provato a suonare la carica dopo l’eliminazione europea dei bianconeri.

Il difensore francese ha ammesso che in casa Juventus si respira un clima particolare dopo l’uscita dalla Champions: delusione per il risultato, ma anche orgoglio per quanto mostrato in campo contro il Galatasaray. Un mix di sensazioni che la squadra torinese sta cercando di trasformare in energia positiva in vista della trasferta contro i giallorossi. Kalulu ha riconosciuto l’importanza della sfida contro la Roma, sottolineando però che il campionato non si esaurisce all’Olimpico: mancano ancora undici partite e la Juve è convinta di potersi giocare le proprie carte fino in fondo. Il numero 15 ha ribadito la fiducia nei mezzi del gruppo, spiegando che la squadra è pronta anche dal punto di vista fisico, senza timori legati ai recenti supplementari.

Infine, nessun commento sulle questioni societarie o sul futuro di Luciano Spalletti: per Kalulu conta solo il campo. Parole che testimoniano come, nonostante il momento delicato, la Juventus arrivi a Roma determinata a ripartire subito. Starà ai giallorossi far valere il fattore Olimpico e trasformare questa “gara importante” in un’occasione per mandare un segnale forte al campionato.