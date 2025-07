Terza amichevole stagionale per la Roma di Gian Piero Gasperini che, dopo il 9-0 all’UniPomezia e il 14-0 al Trastevere, squadre che giocano in Serie D, alza l’asticella con la sfida ai tedeschi del Kaiserslautern, formazione che milita nella 2. Bundesliga e che la scorsa stagione ha chiuso al settimo posto in campionato.

La squadra giallorossa ha accolto fin qui solo due nuovi arrivati, l’ex Lens El Aynaoui e il giovane attaccante irlandese, Evan Ferguson, anche se sembra già in forma e ben assimilato con i principi tattici del nuovo tecnico. Sarà, quindi, un test di livello, più utile per approfondire i movimenti di squadra che per il risultato finale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Pisilli, Soulé; Ferguson.

Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Zelezny, Saud, Hermoso, Kumbulla, Mannini; El Aynaoui, Darboe, Romano, Baldanzi; El Shaarawy, Cherubini.

Squalificati: /

Diffidati: /

Indisponibili: Dovbyk, Pellegrini, Dybala, Gollini, Salah-Eddine.

Kaiserslautern (3-4-1-2): Krahl; Asta, Kleinhansl, Gyamfi, Kunze, Ritter, Sahin, Emreli, Redondo, Heuer, Sirch

Allenatore: Lieberknecht.

A disposizione:

Squalificati: /

Diffidati: /

Indisponibili: /

Ammoniti: Ferguson (R), El Aynaoui (R), Kleinhansl (K).

Espulsi:

Marcatori:

LIVE

90′ – Buon test per la Roma che vince in Germania la sua terza amichevole del pre campionato grazie a un gol di Ferguson,

86′ – La Roma torna a farsi vedere davanti con una bella giocata di Mannini che crossa sul secondo palo e per poco Saud non chiude l’azione in gol.

71′ – Palo Roma. Darboe arriva al limite dell’area e calcia, ma colpisce il legno.

70′ – Altri 5 cambi per Gasperini. Entrano: Darboe, Mannini, Romano, Kumbulla e Saud. Fuori: Angelino, Rensch, Mancini, Cristante, Soulé.

66′ – Giallo per El Aynaoui che entra per fermare un’azione pericolosa dei tedeschi.

60′ – Cambi in casa Roma: entrano CHerubini, El Shaarawy, Hermoso e El Aynaoui per Ferguson, Pisilli, N’Dicka e Kone.

60′ – Grande occasione per i padroni di casa che sprecano tutto con Heuer.

56′ – Occasione Roma. Celik vince un duello sul fondo e dopo essersi avvicinato all’area mette a rimorchio per Pisilli, che calcia ma troppo centralmente.

54’ Rissa sfiorata: ammoniti Ferguson e il capitano del Kaiserslautern.

53′ – Roma che gestisce la palla in cerca di spazi facendo avanzare anche i difensori centrali.

46′ – Ricomincia la partita.

SECONDO TEMPO

45′ – Termina qui il primo tempo: Roma avanti grazie a una rete al quarto d’ora di Ferguson.

37′ – Ancora Ferguson: alto il suo tiro sopra la traversa.

33′ – Ancora Roma in avanti: punizione di Soulé parata dal portiere casalingo.

22′ – La Roma alza i giri del motore: buona percussione di Koné che però si trascina la palla sul fondo. Sempre il francese, aveva, poco prima, colpito di testa. Palla di poco alta.

15′ – 0-1 Roma. Ferguson ruba palla al portiere e insacca per il vantaggio giallorosso.

10′ – Le squadre si studiano. Poco da segnalare, oltre a qualche calcio d’angolo.

18:00 – Inizio partita.