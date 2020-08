Juventus, tutto ancora su Dzeko

Corriere dello Sport (N.Balice) – Per la Juventus il colpo più importante è atteso in attacco. Resta viva la pista che porta a Dzeko ed è soprattutto quella più attuale. A Roma non si vorrà tirare troppo per le lunghe questa trattativa legata a doppio filo con la posizione di Milik. Per Pirlo il bosniaco è il preferito per affiancare Ronaldo e Dybala, anche se è in controtendenza con lo svecchiamento della rosa e abbattimento del monte ingaggi. In ogni caso il centravanti potrebbe essere l’eccezione alla regola per la Juventus visto che servono grossi investimenti per Zapata e Jimenez, mentre resta l’alternativa Lacazette.