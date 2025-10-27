Juventus, Tudor esonerato: pronto Branbilla per la panchina nel turno infrasettimanale

La Juventus ha preso la sua decisione: Igor Tudor non sarà più l’allenatore dei bianconeri. L’ufficialità è attesa a breve, ma in società sono già in moto per definire il dopo-Tudor.

Per sostituire il tecnico croato, il club sta valutando una soluzione interna, senza rivolgersi immediatamente al mercato degli allenatori. Tra le ipotesi più concrete c’è quella di affidare temporaneamente la squadra a uno dei tecnici già sotto contratto con la Juventus.

Al momento, sarà Brambilla a sedere in panchina nel turno infrasettimanale, guidando la squadra in attesa che il club individui il nuovo allenatore.

Tutte le novità sono in aggiornamento in tempo reale, ma la strada tracciata dalla società appare chiara: continuità interna nell’immediato, in attesa della scelta definitiva per la guida tecnica.