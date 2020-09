Mercato, Suarez supera Dzeko e trova un accordo con la Juventus

Si complica il giro di punte tra i club italiani, con Edin Dzeko che è stato superato nelle ultime ore da Luis Suarez nelle preferenze della Juventus. Il club bianconero, infatti, ha raggiunto l’accordo di massima con l’uruguaiano per un triennale da 10 milioni netti a stagione, ingaggio che peserebbe sulle casse societarie quanto quello da sottoscrivere con il bosniaco (7,5 milioni netti l’anno) visto il regolamento fiscale. La trattativa ha avuto un’accelerata nelle ultime ore, visto l’accordo che tarda ad arrivare tra Roma e Napoli per Arkadiusz Milik, che dovrebbe sostituire Dzeko nella Capitale. Per definire tutto però manca il benestare del Barcellona. Suarez, infatti, lascerebbe la Catalogna solo con un indennizzo, si cerca dunque un punto d’intesa per la buonuscita del numero 9. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.