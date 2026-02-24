La Juventus si prepara a una settimana chiave della sua stagione, divisa tra l’Europa e il campionato. Due appuntamenti ravvicinati e di alto profilo che possono indirizzare in modo significativo il cammino dei bianconeri, chiamati a confermare ambizioni e solidità contro avversari di spessore.

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Galatasaray, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, come riportato dai principali organi di stampa presenti all’Allianz Stadium. Il tecnico ha mantenuto alta la concentrazione sull’impegno europeo, senza però sottrarsi a uno sguardo sul big match di campionato contro la Roma, in programma domenica 1° marzo allo Stadio Olimpico. Ecco le sue dichiarazioni:

È più importante la sfida di domani o quella contro la Roma?

“Pesano allo stesso modo e sono tutte e due delle belle minacce, ma sono anche delle belle sfida. Io tutte le sere quando vado a letto saluto il passato e comincio a pensare a cosa dovrò fare il giorno dopo. Ora pensiamo a questa partita qui perché è una sfida difficile e insieme al nostro pubblico proveremo a fare tutto. Fino alla fine della partita proveremo a fare tutto“.

Dirà qualcosa di particolare al gruppo?

“Noi non dobbiamo diventare qualcosa di diverso, ma dobbiamo essere una versione più profonda e solida di quello che abbiamo fatto ultimamente. Questo ci deve rendere più squadra. Dobbiamo far vedere che quello siamo ultimamente non è quello che siamo noi realmente“.