In una fase della stagione in cui ogni dettaglio fisico può fare la differenza, anche un semplice fastidio muscolare rischia di trasformarsi in un campanello d’allarme. In casa Juventus, però, le ultime ore hanno riportato serenità attorno a Gleison Bremer, elemento chiave della retroguardia bianconera.

Secondo quanto filtra dall’ambiente juventino dopo gli esami svolti in mattinata a Torino, il difensore non ha riportato alcuna lesione muscolare. Il brasiliano aveva accusato un fastidio durante la sfida di Champions League contro il Galatasaray, facendo temere uno stop più serio. Gli accertamenti strumentali hanno invece escluso problemi rilevanti: Bremer verrà monitorato giorno per giorno, ma l’obiettivo è quello di essere a disposizione già per il ritorno europeo contro i turchi.

Salvo sorprese, il centrale sarà quindi convocabile anche per la sfida di campionato contro la Roma, in programma il 1° marzo. Una notizia importante per lo staff tecnico, che potrà contare su uno dei suoi pilastri difensivi in un momento cruciale tra coppe e Serie A.