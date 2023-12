Pagine Romaniste – Partita gestita bene dall’arbitro Sozza, gestiti bene gli episodi del gol annullato a Chiesa per fuorigioco ed anche i tanti interventi in mezzo al campo. Poteva estrarre qualche cartellino in più, su tutti a Paredes e Locatelli. Juventus-Roma in passato è stato spesso seguito da polemiche, ma la gestione del fischietto di Seregno lascia poco alla moviola.

LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI

La Gazzetta dello Sport: Sozza in controllo ma anche un po’ tollerante in due occasioni, quando Mancini (23′ e 45′ pt) e Llorente (17 pt e 45′ st) sono tecnicamente da giallo. Corretto il non-braccio da rigore al 5′ di Vlahovic e l’annullamento del gol di Chiesa per fuorigioco (43′ s.t.): il tocco di Pellegrini è opposizione e non una giocata che sana l’offside. L’1-0: Rabiot in gioco per un centimetro.

Voto: 6.5.

Corriere dello Sport: Serata facile per Sozza, Juve-Roma ha abituato a ben altri duelli. Prova ne siano i soli 2 cartellini gialli (29 falli, ma la partita non s’è accesa mai). Zero episodi in area, disciplinare adeguato. È N’Dicka a tenere in gioco (non di tanto, per la verità) Rabiot al momento del tocco di tacco di Vlahovic. L’azione nasce con una scivolata di Kristensen su Kostic che è regolare, prende il pallone, qui bravo l’arbitro, sembrava fallo.

Voto: 6.5.