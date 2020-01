Juventus-Roma è con Friedkin

Stasera Dan Friedkin e suo figlio Ryan sono attesi in tribuna all’Allianz Stadium per Juventus-Roma. I futuri proprietari vogliono assaporare l’emozione del tifo, iniziare a respirare il profumo della squadra. Domenica 26 scade il contratto di esclusiva di fine dicembre per sottoscrivere l’accordo che dovrà poi essere trasformato in closing. È quasi certo che ci sarà una proroga. Si sta concludendo la due diligence per confermare il prezzo pattuito: 705 milioni di euro. Lo riporta Il Messaggero.