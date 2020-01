Juventus-Roma di coppa nell’Allianz stregato

Dieci giorni dopo è di nuovo Juve contro Roma. Stasera all’Allianz Stadium non ci sono in palio preziosi punti da campionato come accaduto lo scorso 12 gennaio. Ma la semifinale di Coppa Italia e quindi un tappeto rosso per la finale dell’Olimpico. Un traguardo che alla Roma sfugge dal famigerato 2013. Ancora più lungo è il digiuno di vittorie in Piemonte contro i bianconeri (ultimo successo proprio in Coppa Italia nel 2011). Poi 9 sconfitte e solo 1 gol su azione per i giallorossi. Saranno un migliaio i tifosi romanisti in una trasferta che resta ad alto rischio. Lo riporta Leggo.