Non è una notizia destinata a cambiare gli equilibri del campionato, ma in casa Juventus si lavora fino all’ultimo dettaglio per non lasciare nulla al caso. Alla vigilia della sfida contro il Como, il club bianconero tenta un’ultima carta per avere a disposizione Pierre Kalulu, fermato da una squalifica che rischia di pesare sulle scelte difensive.
Secondo quanto riportato da Giovanni Guardala di Sky Sport, la società torinese ha presentato ufficialmente una richiesta di grazia al presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Dopo il rigetto del ricorso da parte degli organi competenti, questa rappresenta l’ultimo tentativo istituzionale per ottenere il via libera in extremis.
La risposta è attesa nelle prossime ore, con la gara in programma sabato 21 febbraio alle 15:00 all’Allianz Stadium. In casa bianconera filtra la volontà di provarle tutte per avere Kalulu a disposizione, ma la decisione finale spetterà alla Federazione, chiamata a esprimersi in tempi rapidissimi.