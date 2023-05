Juventus, pubblicate la motivazioni del Collegio di Garanzia dello Sport: nuova sanzione in arrivo

Il Collegio di Garanzia del Coni ha pubblicato in serata le motivazioni che hanno condotto la Corte Federale d’Appello ad accettare il ricorso sulla sanzione di 15 punti presentato dalla Juventus. Di seguita la nota pubblica dal Coni sulla legittima riapertura del processo:

“Considerato, infatti, che la misura della sanzione della penalizzazione inflitta alla Juventus risulta determinata in relazione alle accertate violazioni dei suoi rappresentanti e dei suoi dirigenti, nonché dei suoi amministratori senza delega, il venir meno, per l’accertato vizio motivazionale, della sanzione per questi ultimi si riflette, allo stato, anche sulla sanzione complessiva irrogata alla società e rende, quindi, necessaria una nuova valutazione della Corte Federale d’Appello sulle eventuali responsabilità dei singoli amministratori senza delega e poi anche della stessa società Juventus”.

Secondo poi quanto riportato da Gazzetta.it, si va verso un ridimensionamento dei 15 punti già inflitti ai bianconeri. Poiché vanno rimodulate le responsabilità agli “amministratori privi di deleghe della Juventus”.