Paul Pogba non si opera. La decisione è arrivata in serata dopo il consulto svolto dal francese a Lione. Il problema al menisco, come riportato da Sky Sport, verrà risolto con una terapia conservativa e non con un’operazione che l’avrebbre costretto a tornare soltanto nel 2023. Il centrocampista, così, rimarrà fuori per 5 settimane ma salterà comunque la gara contro la Roma.