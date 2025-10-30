Il valzer delle panchine in Serie A trova il suo colpo più clamoroso: Luciano Spalletti torna nel massimo campionato e lo fa alla guida della Juventus. Dopo giorni di indiscrezioni e trattative sotto traccia, è arrivata anche l’ufficialità da parte del club bianconero sui propri canali ufficiali.

Come riportato dalla Juventus, il tecnico toscano ha firmato un contratto di otto mesi, valido fino al termine della stagione, con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Per Spalletti si tratta del ritorno in Serie A dopo l’esperienza indimenticabile al Napoli, con cui ha conquistato lo Scudetto, seguita dalla deludente parentesi alla guida della Nazionale Italiana.

Il tecnico di Certaldo subentra a Tudor e sarà chiamato a ridare identità e continuità di risultati a una Juventus in cerca di rilancio. Con questo nuovo incarico, Spalletti aggiunge anche i colori bianconeri alla sua lunga esperienza sulle panchine delle grandi del calcio italiano: Roma, Inter, Napoli e ora Juventus.