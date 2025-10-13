Juventus, nuovo stop per Bremer: lesione al menisco, può saltare la Roma

Piove ancora sul bagnato in casa Juventus. Dopo il lungo calvario per la rottura del crociato, Gleison Bremer è costretto a fermarsi di nuovo. Il difensore brasiliano ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro e dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico. Il giocatore è in forte dubbio per la partita all’Alianz contro la Roma programmata per il 20 Dicembre alle 20:45.

Il club bianconero ha diffuso una nota ufficiale per chiarire le condizioni del giocatore:

“Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery–Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva.”

Un altro duro colpo per la Juventus e per il tecnico bianconero, che dovranno fare nuovamente a meno del loro pilastro difensivo. I tempi di recupero verranno valutati solo dopo l’operazione, ma la preoccupazione a Torino è già alta.