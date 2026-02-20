Alla vigilia della sfida contro il Como, il club bianconero sperava in un ribaltone dell’ultima ora per avere a disposizione Pierre Kalulu, fermato per un turno dopo gli episodi della gara contro l’Inter.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, dopo il ricorso già respinto dagli organi competenti, la società aveva inoltrato una richiesta di grazia al presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio nel tentativo di ottenere l’idoneità del difensore per il prossimo impegno di campionato. La risposta della Federazione è arrivata nelle ultime ore ed è stata negativa: la FIGC ha respinto l’istanza, confermando di fatto la squalifica.

Intanto, in conferenza stampa, Luciano Spalletti ha commentato la vicenda: “Atto dovuto dalla società perché trattasi di due ingiustizie evidenti, che ha costretto tutti a prenderne atto. Secondo me la società ha fatto bene”. Nessuna apertura dunque sul fronte istituzionale: la Juventus dovrà fare a meno di Kalulu nella prossima gara.