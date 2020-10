Juventus-Napoli è fortemente a rischio. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, la società partenopea non partirà alla volta di Torino. A bloccare gli azzurri ci avrebbe pensato la Regione Campania su indicazione dell’Asl, a causa dei tre casi di coronavirus riscontrati dai campani, dall’andamento del focolaio di Genoa, ma anche per i 2 casi nello staff dei bianconeri. La squadra di Gattuso rimarrà in quarantena fiduciaria.