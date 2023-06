Tuttosport (S. Lanzo, S. Salandin) – Per tornare a volare la Juventus deve rimettere le ali, risolvendo uno dei principali problemi tecnici delle ultime due stagioni, caratterizzate da zero titoli e dalle difficoltà nel produrre gioco, specialmente sfruttando poco e male le fasce.

Nella ricerca delle frecce tricolori, la Juventus potrebbe pescare dalla Roma. L’incontro della scorsa settimana tra il ds bianconero Manna, il dg Calvo e l’agente Busiello, collaboratore di Vigorelli, non era per discutere la situazione di Zaniolo, ma per parlare di Missori, classe 2004, terzino destro di spinta che Mourinho ha già testato in prima squadra. Nella Juventus, Missori diventerebbe un perno della Next Gen nel girone A della Serie C, però con la possibilità di affacciarsi con regolarità nella squadra guidata da Allegri.