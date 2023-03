Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Roma in programma domenica alle ore 20:45. Nella lista dei 21 giocatori spicca il ritorno di Miretti dopo diverse gare. Ci sono Pogba e Chiesa che avevano svolto personalizzato negli ultimi allenamenti. Out invece Mattia De Sciglio: il terzino ha subito un affaticamento muscolare.