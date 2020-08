Juventus, anche l’ex Roma Bertelli entra a far parte dello staff di Pirlo

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha comunicato tutti i membri dello staff tecnico del nuovo allenatore bianconero, Andrea Pirlo. Il tecnico esordiente si è affidato a Paolo Bertelli come responsabile della preparazione atletica. Per Bertelli, che in passato ha lavorato anche con Roma, Fiorentina, Italia, Chelsea e Sampdoria, si tratta della seconda esperienza alla Juventus, dopo una parantesi dal 2011 al 2014, quando l’allenatore della Vecchia Signora era Antonio Conte, oggi all’Inter. Entrano a far parte dello staff di Pirlo anche Andrea Pertusio ed Enrico Maffei (collaboratori della preparazione atletica), Duccio Ferrari Bravo (responsabile Forza & Sport Science), Antonio Gualtieri (collaboratore Science), Claudio Filippi (preparatore dei portieri), Tommaso Orsini (collaboratore della preparazione dei portieri), Riccardo Scirea (responsabile Match analysis), Domenico Vernamonte e Giuseppe Maiuri (collaboratori Match Analysis).