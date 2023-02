Juventus, Allegri: “Milik rientra dopo la sosta”. Out contro i giallorossi

Manca una settimana al big match tra Roma e Juventus. Il tecnico bianconero Allegri, ha parlato alla viglia del derby di Torino in programma domani sera alle 20.45. A tal proposito, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo le condizioni di alcuni dei suoi giocatori. La sosta per le nazionali é prevista nel weekend del 25-26 marzo. Per il match contro i giallorossi non sarà a disposizione Milik. Recupero importante a centrocampo, torna per la sfida allo stadio Olimpico Miretti. Queste le sue parole:

“Pogba domani andrà in panchina e, se ci sarà bisogno, lo metteremo dentro. Miretti sarà a disposizione dalla prossima, Milik invece rientrerà dopo la sosta“.