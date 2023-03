Juventus, Allegri: “Grande dispiacere la sconfitta contro la Roma. Kean ha capito l’errore”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, torna a parlare della sconfitta dell’Olimpico contro la Roma. Il toscano è intervenuto nella conferenza di vigilia del match contro il Friburgo. Queste le sue parole:

“Dopo la sconfitta contro la Roma è normale che ci fosse dispiacere. L’ho spiegato dopo la gara, quando ci sono queste situazioni di instabilità, dopo un gol sembra che tutto crolli addosso. Abbiamo reagito: domani dovremo reagire da squadra, con rispetto. Dobbiamo vincere e non subire gol. Domani vogliamo mettere le basi per il ritorno e tornare a vincere in casa: in Champions e in Europa League abbiamo fatto solo una vittoria”.

Poi su Kean: “Che abbia sbagliato a Roma lo sa anche lui, è stato il primo a chiedere scusa. Pagherà la multa che la società gli farà ma è un giocatore della Juventus, importante per noi. Abbiamo tre mesi dalla fine della stagione, c’è bisogno di tutti indipendentemente dagli errori che si fanno. Lui ne ha fatto uno, ha pagato e da questo ne uscirà più maturo”.