Juve-plusvalenze, la Procura Figc chiede 11 di punti di penalizzazione. La Corte Federale si riunirà per discutere la sentenza

È di 11 punti di penalizzazione la nuova richiesta formulata dal capo della Procura federale Giuseppe Chinè contro la Juve nel processo pluvsalenze. Chiesti alla Corte federale d’Appello anche 8 mesi di inibizione per i 7 ex dirigenti bianconeri. Qualora dovesse essere confermata, la penalizzazione porterebbe la squadra di Allegri all’ottavo posto, un punto dietro la Roma.

La Corte è chiamata a motivare la rilevanza della posizione degli altri sette ex dirigenti coinvolti ai fini della sanzione data: si tratta di Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli–Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano. È per loro che Chinè ha chiesto ora 8 mesi di inibizione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Già in giornata, inoltre, potrebbe arrivare la decisione finale della Corte di Appello della Figc. La Corte avrà in totale 5 giorni di tempo per emettere la sentenza, dunque è ipotizzabile che la stessa venga comunicata anche nei prossimi giorni. Alle 12:54 la difesa bianconero ha concluso l’arringa. Terminata dunque l’udienza, adesso la Corte Federale si riunirà per discutere la sentenza.