Juve, pista immutata: per Zaniolo continuano i contatti sotto traccia

Tuttosport (F. Cornacchia) – In casa Juve l’azzurro resta di moda. Se Davide Frattesi è la new entry, Nicolò Zaniolo è in cima ai pensieri dei dirigenti della Juventus da mesi. Bianconeri e Roma ne hanno parlato a gennaio, ma a giugno la trattativa entrerà nel vivo. La dirigenza juventina farà un tentativo con la consapevolezza che in assenza di rinnovo, il contratto di Zaniolo è in scadenza nel 2024, i giallorossi potrebbero dover sacrificare il numero 22 in nome del bilancio.

In caso di partenza Nicolò preferirebbe rimanere in Serie A, ma va trovata una quadra economica: la Roma non vorrebbe incassare meno di 50 milioni, la Juventus parte da cifre inferiori e le mediazioni sono al lavoro. La dirigenza bianconera potrebbe inserire McKennie nella trattativa.