Juve: Morata. Dzeko ora deve restare

Il Messaggero (S.Carina) – Morata riabbraccia Pirlo facendo così saltare il passaggio di Dzeko alla Juventus e quello di Milik alla Roma. I giallorossi hanno 4 giorni per recuperare, più mentalmente che fisicamente, il giocatore che mai come questa volta aveva staccato la spina. Se la permanenza fa felice la piazza e garantisce un surplus tecnico alla squadra, bisogna capire come rimarrà Dzeko. Il tutto si scontra con l’uomo che aveva deciso ormai di voltare pagina. Tra l’altro ci sono degli strascichi da sanare. Dzeko rimproverà a Fienga la promessa non mantenuta di lasciarlo partire e di non aver preso mai in considerazione un’alternativa a Milik. Senza contare che andranno ricuciti i rapporti con Fonseca. Questo ribaltone cambia anche i piani in entrata della Roma. La volontà è di parlare con alcuni tesserati che non hanno intenzione di muoversi. Karsdorp ad esempio ha chiesto di rimanere, ma si proverà a fargli cambiare idea. Il sostituto è pronto e si tratta di Arias dell’Atletico Madrid. La lista non finisce qui. In partenza ci sono anche Perotti, Fazio, Santon e Jesus. Intanto Fonseca continua a chiedere Smalling che la società potrebbe riprendere soltanto a fine mercato con un’operazione last minute.