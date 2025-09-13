Juventus-Inter 4-3: magia di Adzic al 91’, Tudor trionfa!

Sette gol, un finale da brividi, un derby d’Italia che entra di diritto nella storia recente. La Juventus stende l’Inter 4-3 grazie a un lampo clamoroso di Adzic al 91’. Una perla che fa esplodere lo Stadium e regala a Tudor il successo all’ultimo respiro.

La partita è stata una giostra continua. Al 14’ Kelly rompe l’equilibrio, poi Calhanoglu risponde con un siluro dalla distanza. Juventus di nuovo avanti con uno straordinario Yildiz, ma ancora il turco la riapre: doppietta personale e 2-2.

Nel finale, botta e risposta da film: Marcus Thuram di testa illude i nerazzurri, Khephren rimette subito le cose in pari. Ma al 91’ la firma decisiva è di Adzic: un gol che vale tre punti e manda la Juventus a punteggio pieno, +6 sull’Inter.

Dopo il 4-4 dell’anno scorso, un altro derby infuocato. Stavolta però lo vince la squadra di Tudor, che vola.