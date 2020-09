Juve, il gioco dei 9. Dzeko fa felice Pirlo, a Roma andrà Milik

La Repubblica – Il gioco dell’oca è tornato al punto di partenza. La Juventus prenderà Dzeko, il primo nome di una lista compilata un mese fa. Il preferito dell’allenatore, il più adatto a creare una connessione con Ronaldo e Dybala. I bianconeri hanno mollato Suarez: nessuno in società si era accorto, se non in trattativa avanzata, che i posti extracomunitari erano finiti con Arthur e McKennie. Pirlo ora spera di avere Dzeko nel giro di un paio di giorni, il tempo necessario perchè si chiuda il cerchio. La rinuncia a Suarez coincide con l’accordo trovato tra Roma e Napoli per la cessione di Milik.