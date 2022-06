Juve e Milan vogliono Zaniolo. Mkhitaryan: l’Inter la spunta sulla Lazio

La Repubblica (A.Di Carlo) – Da Trigoria hanno fatto sapere che i calciatori in scadenza nel 2024 non rappresentano al momento un’urgenza da sistemare. Non c’è fretta, i contratti ci sono e c’è un’intera finestra di mercato all’orizzonte, all’interno del quale esiste la possibilità di ricevere offerte in grado di attirare l’attenzione di Tiago Pinto. Ma la posizione di attesa della Roma sul futuro di Nicolò Zaniolo è stata tradotta dall’entourage del calciatore nella volontà del club di monetizzare la cessione del numero 22 per finanziare la campagna acquisti. La posizione del club non è cambiata: il giocatore rimane un punto di forza, ma non è incedibile.

Dovessero arrivare, si ascolteranno eventuali proposte in linea con le richieste dei giallorossi, non inferiori ai 60 milioni. Senza dimenticare che il 15% dell’eventuale vendita finirebbe nelle casse dell’Inter. Juventus e Milan fiutano il colpo, tutto dipende dalla potenza economica dell’offerta. Intanto si è risolto il rebus Mkhitaryan: l’armeno sarà un nuovo giocatore dell’Inter. L’ultimatum lanciato dalla Roma si è risolto in un nulla di fatto, ha preferito la proposta economica nerazzurra. Incredibile ma vero, negli ultimi tre giorni Mkhitaryan aveva ascoltato con interesse e in gran segreto anche la proposta della Lazio. Alla fine, niente di fatto. L’Inter lo attende.