Juve, caccia al 9. Suarez all’orale, Milik in parola

Corriere dello Sport (A.Giordano) – Un complicato intrigo tra Juventus, Roma e Napoli dal quale si faticherà ad uscire, almeno sino a quando Suarez non riuscirà a fare l’esame per il passaporto. La Juventus ha “bloccato” sulla parola Milik, ma De Laurentiis non si è lasciato intimidire e non intende appesantire il proprio bilancio con Bernardeschi, quando gli è stato proposto, Pellegrini o un altro a scelta. Pirlo chiede di fare in fretta. Milik sogna la Juventus, ma vive un incubo il terrore di dover stare un anno fermo. Poi c’è Dzeko che è nelle priorità del neo tecnico bianconero, anzi, occuperebbe persino il primo posto.