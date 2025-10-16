Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista a SportMediaset, in cui ha parlato anche delle differenze tra Svilar e Carnesecchi. Le sue parole:

C’è una differenza tra Svilar e Carnesecchi?

“Sono due grandi portieri. Svilar è avanti rispetto a Carnesecchi per il lavoro svolto gli ultimi 3-4 anni con il preparatore, proprio nelle cose tecniche da portiere. Carnesecchi ha grandissimo talento e margini enormi di miglioramento, mi auguro superi Svilar perché ce la può fare, ma attualmente su certe cose lui è avanti”.