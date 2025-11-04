Ivan Juric ha parlato del suo nuovo percorso all’Atalanta e del paragone inevitabile con Gian Piero Gasperini, tecnico che ha lasciato un’impronta profonda nella storia recente del club bergamasco e oggi alla guida della Roma. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore croato ha mostrato grande serenità nel confronto con il suo predecessore, riconoscendone il valore e l’eredità tecnica.

“Non mi dà fastidio, so che Gasp ha fatto grandissime cose. Per me Gasperini è amore completo, non mi pesa tanto e so che le aspettative sono tante”, ha dichiarato Juric, consapevole del contesto impegnativo in cui si trova. Dopo le esperienze complicate con Roma e Southampton, il tecnico sembra ora aver ritrovato equilibrio e motivazioni a Bergamo.

“Sono concentrato sul lavoro. Abbiamo 6-7 giocatori che voglio far crescere e che diventeranno pezzi importanti dell’Atalanta del futuro. C’è un bellissimo lavoro da fare, una società a un livello altissimo che ti permette di lavorare bene. Sinceramente, fino a questo momento la vivo benissimo”, ha concluso Juric.