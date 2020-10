Il tecnico dell’Hellas Verona, Ivan Juric, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa. L’allenatore ha parlato di Mert Cetin, arrivato dalla Roma quest’estate, paragonandolo a Kumbulla. Queste le sue parole:

“Se pensiamo che Cetin possa essere come Kumbulla dopo due settimane siamo sulla strada sbagliata. I miei giocatori hanno bisogno di calma, di tranquillità, non si deve pretendere troppo subito, come l’anno scorso”.