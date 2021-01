Juric: “La Roma in crisi? Siete tutti fuori di testa”

Il Corriere Dello Sport (F. Vaccari) – Domani è un test per capire se Ivan Juric ha davvero in mano la squadra che si fa ingolosire dalla qualificazione in Europa League. La classifica c’è, per sostenere il dolce pensiero. Ecco Kevin Lasagna: “A Roma giocherà lui oppure Kalinic, in futuro potrei utilizzarli insieme. Io scelgo sempre in base all’avversario, Lasagna è pronto e ci può dare tanto”.

Il focus sull’avversario porta Juric a mettere in guardia l’Hellas: “Sulla Roma siete fuori di testa tutti, è davanti alla Juve e ha perso un derby, oltre che in Coppa, in modo strano. Non so cosa ci sia, ma sono terzi davanti a Napoli, Atalanta e Lazio. Per me parlare di difficoltà è stranissimo. La vedo piena di talenti, di freschezza, di gioventù, una squadra di primo livello. Sul risultato all’andata ho una mia idea ma la tengo per me”.