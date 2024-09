Corriere della Sera (G. Piacentini) – È appena arrivato, Ivan Juric, ma ha subito capito che ci sarà bisogno di una full-immersion di Roma. Per questo nei primi giorni in giallorosso vivrà praticamente a Trigoria, anche se dormirà in un albergo in zona Eur prima di sistemarsi definitivamente.

Ieri pomeriggio Juric ha diretto il suo secondo allenamento, fuori da Trigoria una manciata di tifosi di sicuro non felici per il momento che sta vivendo la squadra ma sempre civili e composti, in cui ha ribadito in maniera diretta alla squadra i principi fondamentali del suo modo di intendere il calcio: più intensità e pressing, meno possesso palla rispetto a come erano abituati.

Chi sta raccogliendo in queste ore l’affetto dei tifosi è Daniele De Rossi. Due sere fa in molti sono andati sotto casa sua per dedicargli cori di incoraggiamento ed esporre striscioni di protesta nei confronti della società: DDR è uscito sul balcone per ringraziare insieme a sua moglie Sarah Felberbaum, che ha condiviso il video sul suo profilo Instagram. Sotto al video, ripreso da SportMediaset, è comparso il like di Francesco Totti, che già alcuni giorni fa aveva lanciato il suo grido d’allarme (“Daniele rischia di essere un parafulmine e di fare la fine di Mourinho”), anticipando quello che poi si è verificato.