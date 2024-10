La Repubblica (M. Juric) – A Trigoria un altro giorno è passato senza scossoni. Juric è ancora l’allenatore della Roma e lo sarà almeno fino a domani sera. Oggi parlerà in conferenza stampa, cercando di preparare al meglio la gara contro il Torino, consapevole che qualsiasi decisione sul suo futuro dipende soltanto dai Friedkin. Il clima attorno al la Roma resta rovente e domani all’Olimpico si prospetta un’altra serata di forte contestazione. I tifosi sono in rivolta nei confronti della proprietà americana e di alcuni senatori. Su tutti Cristante, Mancini e Pellegrini. Ritenuti i principali responsabili della situazione romanista.

Silenti Mancini e Cristante, protagonisti di un’accesa discussione con Juric al primo tempo e “colpevoli” di aver abbandonato i compagni rimanendo negli spogliatoi alla fine del primo tempo. In attesa di eventuali decisioni da parte dei Friedkin. Intanto ieri la squadra ha proseguito la preparazione in vista della sfida di domani sera contro il Torino. Buone notizie arrivano da El Shaarawy che è tornato ad allenarsi in gruppo dopo problema muscolare accusato contro il Monza. Presenti anche Soulé, assente contro Dinamo Kiev e Fiorentina per una sindrome influenzale, Artem Dovbyk e Mats Hummels, entrambi a Parigi lunedì sera per la cerimonia di premiazione per il Pallone d’Oro. Una seduta di allenamento a cui ha partecipato anche il ds Ghisolfi che si è intrattenuto a parlare con capitan Pellegrini a bordo campo. Il centrocampista si è allenato a parte a causa di un pestone ma non c’è preoccupazione rispetto ad una sua presenza domani in campo.

Foto: [Enrico Locci] via: [Getty Images]