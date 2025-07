Tra i volti più amati della Roma degli anni 2000, Julio Sergio continua a ricevere affetto e sostegno da parte dei tifosi, oggi non per le sue parate ma per una battaglia che tocca il cuore di tutti. L’ex portiere giallorosso sta affrontando un momento dolorosissimo legato alle condizioni di salute del figlio Enzo, affetto da un tumore cerebrale.

Come riportato dallo stesso Julio Sergio attraverso il suo profilo Instagram, il piccolo Enzo si trova attualmente in coma farmacologico, con una situazione clinica purtroppo definita “irreversibile”. In un toccante messaggio, l’ex calciatore ha voluto aggiornare chi lo segue, spiegando che il figlio è sedato, assistito con l’ossigeno, ma soprattutto “è in pace, circondato dai suoi genitori, dalla sua famiglia e da noi… Non prova alcun disagio o dolore”.

Julio Sergio ha scelto fin dall’inizio di condividere con trasparenza il percorso del figlio, utilizzando i social non solo per informare, ma anche per trovare conforto nella vicinanza di chi, ogni giorno, gli manda messaggi di affetto. Una testimonianza di forza, amore e umanità che ha commosso tantissimi appassionati di calcio e non solo.