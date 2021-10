Julio Sergio: “Mourinho porta la mentalità vincente. Contro la Juventus la Roma può vincere”

Julio Sergio ha rilasciato delle dichiarazioni a Centro Suono Sport, in vista della gara di domenica che vedrà opporsi la Juventus alla Roma. Queste le sue parole: Con Ranieri quella squadra è stata rigenerata. Quanto conta un allenatore che riesce a infondere un certo tipo di mentalità? È molto importante. In quel momento avevamo giocato un bel calcio con Spalletti però poi alla fine non riuscivamo più a sostenere le sue idee. Ranieri è un signore, è un uomo di principi. Abbiamo fatto molto bene con lui e sono soprattutto suoi i meriti. Mourinho ora porta la mentalità vincente, lavorare e pensare solo a vincere. Quando si vince siamo gli eroi e quando si perde siamo mediocri, dobbiamo avere pazienza per arrivare ai massimi livelli e Mourinho porta questo.

La soffrivate la figura di Mourinho? Soffrivamo la carica che dava ai suoi giocatori. Lui da solo non può fare niente perché non gioca. L’Inter aveva una rosa molto importante e ha vinto tutto per questo. Sicuramente Mourinho costruirà con la Roma una rosa molto importante. Ora ancora mancano due-tre pezzi importanti per fare il salto di qualità per arrivare allo scudetto.

Un giudizio su Rui Patricio? Rui Patricio sta portando fiducia alla piazza ed è partito molto bene. Per fare il portiere alla Roma devi avere una grande mentalità. Quando iniziano ad arrivare giocatori così è la strada giusta per arrivare a vincere lo scudetto.

Contro questa Juventus la Roma quante possibilità ha di vincere? Ci sono possibilità. La Juventus ha perso Ronaldo ed è sempre una perdita importante, fa la differenza e perdere uno così non è semplice e la Roma deve approfittare di questo loro momento. La Roma deve migliorare e sta migliorando partita dopo partita e mi auguro da tifoso che la Roma possa vincere.