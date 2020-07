Julio Sergio: “Dopo 10 anni la Roma torna a Brescia. In bocca al lupo”- FOTO

Stasera al Rigamonti andrà in scena Brescia-Roma, gara valida per la trentaduesima giornata di campionato. L’ultima volta che le squadre si incontrarono in Lombardia fu esattamente nella stagione 2010-2011, in una gara terminata 2-1 per i bresciani tra mille polemiche. Indimenticabili le lacrime a fine gara del portiere giallorosso Julio Sergio, che nonostante infortunato non poteva uscire perché i cambi erano terminati. Lo stesso brasiliano ha ricordato l’evento con un post su Instagram:

“Dopo 10 anni la Roma torna a Brescia. In bocca al lupo!”