La Gazzetta dello Sport (F. Cornacchia) – La traduzione in serbo di “mister Olimpico” è Vladimir Jugovic. L’ex centrocampista ha deciso la finale di Champions 1996 con la Juventus segnando il rigore decisivo contro l’Ajax, e nel 1998 ha vinto la Coppa Italia con la Lazio contro il Milan. “L’Olimpico, la Juve e la Lazio resteranno sempre nel mio cuore”, ha detto Jugovic ricordando i tre anni vissuti in Italia, “il punto più alto della mia carriera”. Ecco alcune delle sue parole:

Stasera Lazio e Juventus, a pari punti insieme alla Roma, si giocano il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions: sensazioni?

“La Juventus si gioca di più della Lazio: se i bianconeri non vanno in Champions, la stagione sarà fallimentare. A inizio anno, inve-ce, c’erano altre aspettative sui biancocelesti. Ma io farei attenzione alla Roma e a Ranieri, che si sta confermando un allenatore esperto. Un pareggio non basta né alla Lazio né alla Juve”.

Stasera la Juventus sarà senza il suo dieci (Yildiz), ma ritrova tra i convocati Vlahovic, agli ultimi balli in bianconero. Il suo connazionale non segna da 75 giorni, ma di solito contro la Lazio si scatena…

“Dusan è stato acquistato dalla Juventus per fare la differenza, ma spesso ha trovato difficoltà. Viste queste statistiche, fossi nella Lazio non starei troppo sereno. Il futuro di Vlahovic? Ha tanta gente che lo consiglia, non ha bisogno del mio parere”.

Chi decide lo “spareggione” dell’Olimpico?

“Punto sulla qualità di Zaccagni e sul turbo di Thuram, davvero un gran bel centrocampista. Chi dei due si imporrà di più, trascinerà i compagni al successo”.