Juan Jesus vuole solo la Fiorentina. Nella trattativa con la Roma ballano due milioni di euro

Juan Jesus, ormai ai margini della Roma, ha fatto sapere, alla società, che accetterà come destinazione solo Firenze. I giallorossi e i Viola trattano, ma la differenza tra domanda e offerta è ancora netta. Ballano due milioni di euro. Inoltre, sull’operazione, non c’è ancora il si di Beppe Iachini, allenatore della Viola. Il buon esito della trattativa, quindi, non è per niente scontato. Lo riporta Il Corriere dello Sport.