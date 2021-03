Juan Jesus out: positivo al Covid-19

Il Corriere della Sera (G.Piacentini) – La sua assenza non peserà sulla gara di stasera contro lo Shakthar perché non è inserito nella lista Uefa, ma Paulo Fonseca non potrà contare per un po’ di giorni su Juan Jesus. Il difensore brasiliano è risultato positivo al Covid, rilevato dall’ultimo tampone fatto a Trigoria.

Tutti i compagni di squadra sono negativi. Lo scorso 3 marzo Jesus aveva abbandonato la trasferta di Firenze ed era tornato nella Capitale dopo aver scoperto la positività di un familiare. Da quel momento è rimasto in isolamento domiciliare, senza entrare in contatto con il gruppo squadra, e non era stato convocato per la gara contro il Genoa domenica scorsa.