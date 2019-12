Juan Jesus: “O vesto bene o mi guardano con altri occhi”

Juan Jesus non fa passi indietro. Anzi, spiega perché la lotta al razzismo faccia parte della propria quotidianità: “Non è una cosa che succede sempre – dice a Dazn – ma a volte qualcuno scrive frasi razziste. Anche quando sono in giro, devo sempre vestirmi bene, perché se indosso la felpa la gente mi guarda con occhio diverso, solo per il colore della pelle“. Torna poi sull’episodio che lo ha visto vittima di razzismo sui social: “Sono grato alla Roma perché ha fatto la cosa che sarebbe dovuta essere fatta. Ero arrivato al punto in cui dovevo far emergere questa storia“. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.