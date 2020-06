La Roma non trova pace. L’ultimo autogol è di Jesus

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Una battuta forse riuscita male ha creato un’altra polemica in casa Roma. Protagonista involontario Juan Jesus, molto attivo da sempre nei social ma che ora è caduto in un errore. Commentando la sua assenza in un post della Roma che da giorni scandisce il countdown alla gara con la Sampdoria con l’esultanza del giocatore con il numero di maglia corrispondente, ai giorni mancanti alla ripresa, il brasiliano ha scritto: “Questo vuol dire fiducia”.

Ma sopratutto, ha poi risposto a un tifoso che gli intimava di andarsene: “Secondo te con i quattro soldi miei il bilancio è a posto?”. Una risposta infelice anche se poi ha chiarito con quel tifoso, invitandolo a prendere un caffè insieme nei prossimi giorni.