Joya solo in Coppa: dolore alla caviglia, la Roma ha deciso di non rischiarlo

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Siamo convinti che tutti i tifosi della Roma vorrebbero che si sciogliesse il thrilling che sta turbando le loro notti, in vista della finale di Europa League: ma come sta Paulo Dybala? L’allarme che José Mourinho ha lanciato due giorni fa, infatti, fa venire i brividi, se si pensa che la sfida contro il Siviglia è in programma fra otto giorni appena. Anche dopo le tante sedute di fisioterapia, infatti, la caviglia sinistra fa ancora un po’ male e con una postura in campo sbagliata corre il rischio di procurare al calciatore dei problemi muscolari.

Certo, nell’ultimo mese la Joya ha giocato due spezzoni di partita contro l’Inter in campionato e contro il Leverkusen nell’andata della semifinale di Coppa, ma il rendimento è stato risibile, nel senso che si vedeva chiaramente come Paulo cercasse soprattutto di preservarsi. Non dimentichiamo poi un assunto di base: allo Special One piacciono i guerrieri, e questo per tutti è il momento di dimostrarlo.